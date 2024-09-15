Юрист Юрій Айвазян розповів про проблеми, які можуть виникнути при дистанційному оформленні відстрочки від мобілізації, підкреслюючи важливість особистої подачі документів.

Студенти можуть теоретично оформити відстрочку від мобілізації дистанційно, надіславши документи поштою до ТЦК. Однак на практиці територіальний центр комплектування може відмовити в такій подачі, тому краще подавати документи особисто.

Про це розповів адвокат Юрій Айвазян у порталі "Юристи.UA". Хоча відстрочка доступна, "Резерв+" повідомляє про порушення військового обліку.

Студент звернувся до юристів, отримавши повідомлення від "Резерв+" про порушення правил військового обліку, хоча він вже надіслав усі необхідні документи для оформлення відстрочки. Юрій Айвазян пояснив, що таке може статися, якщо оновлення даних відбулося в період з 16 травня по 16 липня 2024 року.

Водночас, проблема може бути пов'язана з тим, що документи були надіслані поштою.

Проблеми з дистанційним оформленням відстрочки

Юрій Айвазян зазначив, що проблеми виникають, коли студенти намагаються оформити відстрочку дистанційно, замість того, щоб особисто відвідувати територіальні центри комплектування.

"В моїй практиці вже були випадки, коли ТЦК відмовляли у відстрочці лише через те, що заява була подана не відповідно до вимог закону, тобто не особисто", — додав юрист.

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