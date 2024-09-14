Дізнайтеся, чому пенсія може бути меншою за очікувану, та які фактори впливають на її розрахунок.

Розрахунок пенсії в Україні триває за єдиною, автоматизованою системою, яка враховує не лише трудовий стаж, а й розмір заробітної плати та інші фактори. Про це пише видання На пенсії.

Чому пенсія може бути меншою

На сьогоднішній день розрахунок пенсії автоматично запускається за допомогою формули, в яку спеціалісти вводять індивідуальні дані кожного пенсіонера. Таким чином завершилася сума пенсії.

Важливо знати! Пенсія за віком обчислюється шляхом множення коефіцієнта заробітної плати на коефіцієнт страхового стажу.

Найпоширеніша причина, через яку сума пенсії може бути меншою, ніж очікувалося, – це помилка в розрахункових коефіцієнтах заробітної плати.

Зверніть увагу! Коефіцієнти заробітної плати розраховуються як співвідношення між місячним доходом людини та середньою заробітною платою в Україні за відповідний період. Потім середнє значення за всі місяці роботи.

Зміни в розрахункових показниках:

якщо пенсія була оформлена до 2004 року, можливо, використовувалися довідки про розмір зарплати з погодинною розбивкою;

після 2004 року коефіцієнт заробітної плати нараховується за кожен місяць роботи окремо.

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