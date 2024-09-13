Киянин стверджує, що його побив народний депутат, і наразі Печерське управління поліції проводить перевірку цього інциденту.

У Києві розгорівся новий скандал: киянин заявив, що його побив народний депутат. Інцидент стався у центрі столиці, і зараз Печерське управління поліції проводить перевірку за цим фактом.

Згідно з інформацією від столичної поліції, до відомства надійшло повідомлення від чоловіка, який стверджує, що народний депутат України вдарив його. Потерпілий, який на даний момент перебуває в управлінні поліції, повідомив, що їхав на самокаті, коли народний депутат завдав йому удару зі спини.

На даний момент обставини події з’ясовуються. Поліція не розкриває особи нардепа, проти якого висунуті звинувачення, а також не наводить деталі події. Однак у соцмережах з’явилося відео, на якому видно, як нардеп спілкується з поліцейським, а також чутно голос заявника. ЗМІ припускають, що це може бути нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький.

Пресслужба ГУ Нацполіції в Києві підтверджує, що повідомлення про подію зареєстроване і перевірка триває.

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні за безквитковий проїзд у громадському транспорті передбачені штрафи, сума яких варіюється в залежності від типу транспорту. Адвокат Євген Буліменко розповів, хто саме має право карати українців за безквитковий проїзд у різних видах транспорту, а також які суми штрафів передбачені за такі правопорушення.

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