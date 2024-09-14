Дізнайтеся, чому пізніший вихід на пенсію може бути вигіднішим для українців, зокрема завдяки збільшенню пенсійних виплат за кожен відстрочений місяць.

Українці мають можливість виходити на пенсію у віці 60, 63 або 65 років, в залежності від накопиченого стажу. Про це інформують у ПФУ.

Переваги пізнього виходу на пенсію Згідно з законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", вихід на пенсію в більш пізньому віці дозволяє отримувати більші виплати.

Збільшення основної суми пенсії відбувається наступним чином:

на 0,5% за кожний повний місяць стажу, що накопичується після досягнення пенсійного віку, за умови, що відстрочка не перевищує 60 місяців;

на 0,75% при відстрочці більше ніж 60 місяців.

Важливо! У розрахунках враховуються лише повні місяці.

Хто може вийти на пенсію у 2024 році Щоб вийти на пенсію, потрібно мати необхідний мінімум стажу. Для різного віку ці вимоги відрізняються.

На сьогоднішній день ці мінімальні стажі такі:

для виходу на пенсію у 61 рік потрібно мати не менше 31 року страхового стажу;

у 63 роки – щонайменше 21 рік стажу;

у 65 років – мінімум 15 років стажу.

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