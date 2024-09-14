Українці мають можливість виходити на пенсію у віці 60, 63 або 65 років, в залежності від накопиченого стажу. Про це інформують у ПФУ.
Переваги пізнього виходу на пенсію Згідно з законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", вихід на пенсію в більш пізньому віці дозволяє отримувати більші виплати.
Збільшення основної суми пенсії відбувається наступним чином:
- на 0,5% за кожний повний місяць стажу, що накопичується після досягнення пенсійного віку, за умови, що відстрочка не перевищує 60 місяців;
- на 0,75% при відстрочці більше ніж 60 місяців.
Важливо! У розрахунках враховуються лише повні місяці.
Хто може вийти на пенсію у 2024 році Щоб вийти на пенсію, потрібно мати необхідний мінімум стажу. Для різного віку ці вимоги відрізняються.
На сьогоднішній день ці мінімальні стажі такі:
- для виходу на пенсію у 61 рік потрібно мати не менше 31 року страхового стажу;
- у 63 роки – щонайменше 21 рік стажу;
- у 65 років – мінімум 15 років стажу.
Раніше Politeka також писала про те, що в Україні за безквитковий проїзд у громадському транспорті передбачені штрафи, сума яких варіюється в залежності від типу транспорту. Адвокат Євген Буліменко розповів, хто саме має право карати українців за безквитковий проїзд у різних видах транспорту, а також які суми штрафів передбачені за такі правопорушення.
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