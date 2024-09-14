У Києві затримали проректора університету за хабар у 2000 доларів, який він вимагав за допомогу у вступі до аспірантури для отримання відстрочок.

У Києві затримали проректора університету під час отримання хабаря розміром 2000 доларів. Він обіцяв допомогти вступити до аспірантури чоловіку, що підлягає мобілізації, тим самим забезпечивши йому відстрочку від служби.

Відповідно до відомостей Київської міської прокуратури, проректору надійшло прохання від знайомого чоловіка, який хоче вступити до аспірантури на денну форму навчання. Проректор запевнив, що вирішити питання з членами екзаменаційної комісії, у зв'язку з великою конкуренцією серед абітурієнтів. Вартість послуги склала 2000 доларів США.

Поліція повідомила, що завдяки хабарю 28-річний військовозобов’язаний чоловік отримав одну з двох бюджетних місць в аспірантурі за спеціальністю «Державне управління та адміністрування», на яке претендувало 12 абітурієнтів.

Проректора затримали на місці отримання хабаря відповідно до ст. 208 КПК. За процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури Києва йому винесли позов в одержані неправомірної вигоди за вплив на членів екзаменаційної комісії (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

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