На Хмельниччині командир, який вимагав хабар у солдата для звільнення із ЗСУ, отримав п'ять років ув'язнення з конфіскацією майна.

На Хмельниччині командир одного з підрозділів вимагав хабар у солдата, який прагне звільнитися з лав ЗСУ через утримання трьох дітей. Суд визнав команду винним у корупції, що супроводжувалася вимаганням.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень, слідство встановило, що солдату резерву подається звіт про звільнення через необхідність переглядати трьох неповнолітніх дітей. Однак командир заперечив цей факт, стверджуючи, що солдат є біологічним батьком лише двох з них, і вимагав хабар у розмірі 17 500 гривень за свої "послуги".

На судовому засіданні командир частково визнав свою провину, стверджуючи, що ці гроші нібито були "штрафом" за вживання алкоголю солдатом.

Вирок суду приймає п'ять років ув'язнення з конфіскацією майна, крім житла. До набрання вироком законної сили командир перебуватиме під домашнім арештом у нічний час.

Раніше Politeka також писала про те, що у Запоріжжі засудили чоловіка, який отримав дві повістки під час мобілізації, проте уникав призову. На суді чоловік заявив, що він готовий сісти до в'язниці лиш би не вступати до ЗСУ. Про це йдеться у вироку Хортицького районного суду Запоріжжя. Відомо, що чоловік належить до організації "Свідки Єгови".

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