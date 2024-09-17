В Національному банку України попередили, що українці не зможуть здати в обмінники та банки деякі долари.

Банки можуть відмовлятися від прийому деяких купюр іноземних валют, на абсолютно законних підставах, адже чинні правила дозволяють відмовлятися від зіпсованих банкнот.

Про це повідомили в НБУ.

В Національному банку України повідомили, що банки та обмінники можуть відмовлятися від прийому деяких купюр іноземних валют, включаючи долари, якщо ті мають пошкоджені елементи дизайну або захисту. Зокрема, це стосується банкнот з друкарськими дефектами, значними забрудненнями, видимими навіть у ультрафіолетових променях, або змінами кольору паперу та зображень.

Також не будуть прийматися:

Порвані чи різані банкноти;

Обпалені, старі або гнилі банкноти.

У випадку серйозних пошкоджень такі банкноти можуть бути здані на інкасо (за окрему плату). Усі інші банкноти, навіть зім'яті, трішки забруднені або потерті, повинні прийматися для обміну, як повідомили в регуляторі.

У той же час в НБУ підкреслили, що банкам та небанківським фінансовим установам заборонено встановлювати обмеження на номінал або рік випуску дійсних і справжніх банкнот іноземної валюти. Це означає, що старі, але в хорошому стані купюри повинні прийматися в обміні.

Водночас українці можуть стикатися з отриманням фальшивих доларів в обмінниках. У 2023 році на долари припадало 97% підроблених банкнот серед усіх іноземних валют. Найчастіше підробленими виявлялися гроші великих номіналів.

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