Український журналіст висловив своє обурення через абсурдні дії влади у Покровську, яка під постійними обстрілами спрямовує комунальників прополювати траву замість зміцнення оборони.

У Покровську, місті, яке перебуває під постійними обстрілами з боку російської артилерії та авіації, розгорівся скандал, який оголив глибокі проблеми місцевого управління в умовах війни.

Журналіст Юрій Романенко у своєму дописі звернув увагу на абсурдність і неадекватність дій влади, які ілюструють кризу державного управління на місцях.

«Мій товариш щойно зробив ці фото в Покровську», – пише Романенко, демонструючи знімки, на яких видно, як комунальники прополюють траву в місті, що фактично знаходиться під обстрілами 24/7. Журналіст підкреслює, що ця ситуація відображає повне нехтування життями людей заради формального виконання завдань: «Вся суть кризи в тому, що людей буквально женуть на убій, щоб списати бюджет».

Романенко також звертає увагу на відсутність здорового глузду у діях місцевої влади: замість того, щоб направити ресурси на зміцнення оборони міста, влада відправляє комунальні служби доглядати за клумбами. «Клумби можна садити і за 5-6 кілометрів від лінії фронту», – іронічно зауважує журналіст, натякаючи на пріоритети влади.

Особливе обурення викликає той факт, що місцева військово-цивільна адміністрація (ВЦА) спрямувала на оборону Покровська лише п'ять осіб, і то за умови, що вони працюватимуть за 20 кілометрів від лінії бойових дій. Водночас на облаштування оборонних укріплень, на думку Романенка, у влади було вдосталь часу, але через «тотальну безвідповідальність» це не було зроблено.

Журналіст також зазначає, що така поведінка влади підриває віру як місцевих мешканців, так і міжнародної спільноти в серйозні наміри України утримувати Донбас. «Коли на Банковій обурюються, що Захід не надсилає вчасно допомогу, варто подивитися на те, як ваші ставленики на місцях розпоряджаються ресурсами», – різко критикує Романенко дії місцевих чиновників, яких він прямо називає «злочинцями, які повинні сидіти».

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