На початку тижня в Україні очікуються дощі з грозами на південно-заході, зниження температури на півночі і сході та підйоми рівнів води на річках.

У перші три дні нового тижня (16–18 вересня) в Україні зберігатиметься досить висока денна температура, хоча на півночі, сході та в центрі країни максимальні температури знизяться.

Свіжий прогноз, опублікований на сайті Українського гідрометеорологічного центру.

За прогнозом, в понеділок, 16 вересня, дощі з грозами охоплять південно-західну частину країни. В перший день тижня можливі пориви вітру, але у вівторок і середу вони вщухнуть.

Найнижча температура очікується на заході України (до +23°C), тоді як в інших регіонах температура буде вищою, до +27°C, а на сході – навіть до +28°C. У вівторок, 17 вересня, кількість областей з опадами зменшиться, але дощі ще можливі на південному заході України.

На заході температура підвищиться, а в решті регіонів знизиться на один-два градуси. Максимальна температура на Луганщині очікується до +27°C. У середу, 18 вересня, температура в крайніх східних областях знизиться до +24°C. У решті території прогнозується температура приблизно така ж, як і у вівторок.

Дощі залишаться тільки на півдні України, супроводжуючи грози. Що стосується гідрологічної ситуації, 16-17 вересня очікуються підйоми рівнів води на річках Прута та Сирету на 0,2-1,0 м порівняно з рівнями на 8:00 неділі, 15 вересня. У місцях інтенсивних злив можливе формування значного стоку. Негативних наслідків від цих змін не передбачається, за даними УкрГМЦ.

Останні новини України:

Нагадаємо, українців закликають підготуватися до зими самостійно

Як повідомляла Politeka, в Україні виявили новий скандал на закупівлях для військових.

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.