Швеція планує запровадити нову програму, що з 2026 року пропонуватиме біженцям до 34 тисяч доларів за добровільне повернення додому, що може суттєво змінити міграційну політику країни.

Шведський уряд планує суттєво змінити свою міграційну політику, збільшивши фінансову допомогу для біженців, які вирішать повернутися до своїх рідних країн.

Про це пише шведське медіа Aftonbladet.

В рамках нової програми, яка стартує у 2026 році, українці можуть отримати до 350 тисяч шведських крон (приблизно 34 тисяч доларів США) за добровільне повернення додому.

Метою цієї ініціативи є стимулювання добровільного повернення мігрантів на батьківщину. Влада Швеції виділить на реалізацію програми 1,4 мільярда шведських крон, що дозволить охопити близько 4000 учасників. Програму зможуть використати біженці та особи під захистом, які мають дозволи на проживання.

Зараз у Швеції існує програма виплат для тих, хто бажає повернутися, але суми набагато менші — до 40 тисяч крон на сім'ю, і вона фактично не функціонує: минулого року нею скористалась лише одна людина.

"Ця програма допоможе тим, хто відчуває, що життя у Швеції не відповідає їхнім очікуванням, або тим, хто хоче повернутися до рідної країни", — коментує нововведення міністр міграції Йохан Форсселл.

За даними шведської влади, в країні перебуває 400-500 тисяч безробітних мігрантів, які отримують соціальну допомогу, що створює додаткове навантаження на державний бюджет.

Пропозицію висунула партія "Шведські демократи", яка на останніх виборах здобула 20,4% голосів і зайняла друге місце за популярністю в парламенті.

Однак не всі погоджуються з новою програмою. Деякі місцеві чиновники вважають, що вона може зашкодити інтеграції мігрантів у шведське суспільство.

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