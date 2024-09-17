Це рішення було оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як зазначається, чоловік у липні 2023 року став на військовий облік та пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його обмежено придатним до служби. У листопаді він мав прибути до військової частини, але відмовився отримувати бойову повістку, що було зафіксовано працівниками військкомату та стало підставою для кримінальної справи.

Обвинувачений визнав свою провину, пояснивши відмову поганим станом здоров'я, але не оскаржував висновки медичної комісії та не звертався за додатковими медичними консультаціями. Суд також звернув увагу, що він не перебуває на обліку в психіатра чи нарколога.

Суд відмовив у призначенні умовного терміну, аргументуючи це тим, що такі дії деморалізують суспільство. Було зазначено, що, враховуючи жертви серед захисників України, умовний термін був би несправедливим. Суд посилався на рішення Верховного Суду, де вказано, що ухилення від мобілізації є суспільно небезпечним злочином, а звільнення від покарання з випробуванням створює враження безкарності, особливо в умовах воєнного стану.

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