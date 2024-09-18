У вересні в Україні не буде різкого похолодання, температура знижуватиметься поступово, а наприкінці місяця можливі перші заморозки.

У вересні в Україні очікується поступове зниження температури без різкого похолодання, а вже наприкінці місяця можливі перші заморозки.

Про це повідомляє Телевізійна служба новин. Затяжних злив також не передбачається.

Очікується, що на Україну рухається потужний антициклон, що забезпечить суху та малохмарну погоду на початку тижня. Дощі можливі тільки на заході та в Одеській області. Температура вдень буде досягати комфортних +26 градусів, у Карпатах прохолодніше – до +20 градусів.

Наталка Діденко, українська синоптикиня, зазначила, що повені, спричинені штормом "Борис" у Центральній Європі, не загрожують Україні. Найближчим часом територія країни буде під впливом поля підвищеного атмосферного тиску, яке забезпечить суху погоду. Проте в західних регіонах і на півдні можливі дощі, а іноді навіть сильні зливи з грозами.

15 вересня Одесу охопила сильна злива, яка затопила вулиці, підтопила будинки і паралізувала транспортний рух в деяких районах міста, зокрема в Київському та Пересипському районах. У ЖК "Райдужний" під'їзди також постраждали від негоди.

16 вересня сильні дощі охопили тимчасово окупований Севастополь, де частина вулиць була затоплена, і спостерігалися збої в роботі міського транспорту.

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