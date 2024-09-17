Щоб отримати житлову субсидію в Україні, потрібно відповідати певним критеріям.
Про це інформують в Телеграфі.
Існують причини, через які субсидію можуть не надати навіть сім’ям з невеликими прибутками. Наприклад, якщо в родині є безробітні повнолітні члени, або їх дохід менший за мінімальну зарплату і за них не сплачено ЄСВ протягом трьох місяців, що враховуються в загальний дохід.
Проте є виключення: військовослужбовці, звільнені від сплати ЄСВ, і особи, яких роботодавець не сплатив ЄСВ.
Субсидія може бути призначена у таких випадках:
- Якщо людина навчалася.
- Якщо була зареєстрована як безробітна не менше ніж місяць.
- Якщо отримувала пенсію.
- Якщо отримувала допомогу при народженні чи усиновленні дитини.
- Якщо отримувала допомогу по догляду за особами з інвалідністю.
- Якщо отримувала допомогу як людина з інвалідністю.
- Якщо отримувала соціальну допомогу як непрацююча особа пенсійного віку, але без права на пенсію.
- Якщо надавала соціальні послуги.
- Якщо вважалася зниклою безвісти.
- Якщо перебувала в полоні.
- Якщо перебувала під вартою.
- Якщо опинилася у складних життєвих обставинах, зокрема через хворобу.
- Якщо при безробітті сплачено ЄСВ.
Також субсидія призначається, якщо людина, доходи якої враховуються в загальний дохід домогосподарства, самостійно виховує дітей до шести років або дітей з інвалідністю.
Останні новини України:
Нагадаємо, затримано заступника Міністра енергетики України.
Як повідомляла Politeka, в Україні виявили новий скандал на закупівлях для військових.
Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.