Щоб отримати житлову субсидію в Україні, потрібно відповідати певним критеріям.

Про це інформують в Телеграфі.

Існують причини, через які субсидію можуть не надати навіть сім’ям з невеликими прибутками. Наприклад, якщо в родині є безробітні повнолітні члени, або їх дохід менший за мінімальну зарплату і за них не сплачено ЄСВ протягом трьох місяців, що враховуються в загальний дохід.

Проте є виключення: військовослужбовці, звільнені від сплати ЄСВ, і особи, яких роботодавець не сплатив ЄСВ.

гроші

Субсидія може бути призначена у таких випадках:

  • Якщо людина навчалася.
  • Якщо була зареєстрована як безробітна не менше ніж місяць.
  • Якщо отримувала пенсію.
  • Якщо отримувала допомогу при народженні чи усиновленні дитини.
  • Якщо отримувала допомогу по догляду за особами з інвалідністю.
  • Якщо отримувала допомогу як людина з інвалідністю.
  • Якщо отримувала соціальну допомогу як непрацююча особа пенсійного віку, але без права на пенсію.
  • Якщо надавала соціальні послуги.
  • Якщо вважалася зниклою безвісти.
  • Якщо перебувала в полоні.
  • Якщо перебувала під вартою.
  • Якщо опинилася у складних життєвих обставинах, зокрема через хворобу.
  • Якщо при безробітті сплачено ЄСВ.

гроші

Також субсидія призначається, якщо людина, доходи якої враховуються в загальний дохід домогосподарства, самостійно виховує дітей до шести років або дітей з інвалідністю.

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