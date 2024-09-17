Не всі можуть отримати житлову субсидію, дізнайтеся, за яких умов навіть сім’ям з низькими доходами може бути відмовлено у допомозі.

Щоб отримати житлову субсидію в Україні, потрібно відповідати певним критеріям.

Про це інформують в Телеграфі.

Існують причини, через які субсидію можуть не надати навіть сім’ям з невеликими прибутками. Наприклад, якщо в родині є безробітні повнолітні члени, або їх дохід менший за мінімальну зарплату і за них не сплачено ЄСВ протягом трьох місяців, що враховуються в загальний дохід.

Проте є виключення: військовослужбовці, звільнені від сплати ЄСВ, і особи, яких роботодавець не сплатив ЄСВ.

Субсидія може бути призначена у таких випадках:

Якщо людина навчалася.

Якщо була зареєстрована як безробітна не менше ніж місяць.

Якщо отримувала пенсію.

Якщо отримувала допомогу при народженні чи усиновленні дитини.

Якщо отримувала допомогу по догляду за особами з інвалідністю.

Якщо отримувала допомогу як людина з інвалідністю.

Якщо отримувала соціальну допомогу як непрацююча особа пенсійного віку, але без права на пенсію.

Якщо надавала соціальні послуги.

Якщо вважалася зниклою безвісти.

Якщо перебувала в полоні.

Якщо перебувала під вартою.

Якщо опинилася у складних життєвих обставинах, зокрема через хворобу.

Якщо при безробітті сплачено ЄСВ.

Також субсидія призначається, якщо людина, доходи якої враховуються в загальний дохід домогосподарства, самостійно виховує дітей до шести років або дітей з інвалідністю.

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