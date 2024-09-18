Українці можуть подати заявки на багатоцільову грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців (NRC).

Про це повідомила організація на своїй сторінці у Facebook.

Як подати заявку на допомогу від NRC

Норвезька рада у справах біженців (NRC) в Україні незабаром завершує прийом заявок на отримання грошової допомоги.

Право на реєстрацію мають громадяни з різних категорій, серед яких:

проживання в зонах бойових дій;

отримати шкоди від агресії Росії;

статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Навіть якщо особа вже отримувала допомогу від NRC, вона може подати нову заявку, але така заявка буде мати менший пріоритет.

Розмір допомоги

Сума грошової допомоги від NRC становить 3,6 тис. гривень на одну особу на три місяці, що в загальному дорівнює 10,8 тис. гривень.

До заявки потрібно додати особисті дані, включаючи ідентифікаційний код, та ввімкнути GPS на смартфоні для визначення місця проживання.

Заявки можна подавати за посиланням.

«Подача заявки не гарантує автоматичне отримання грошової допомоги. NRC перевіряє відповідність заявок і відбирає найбільш вразливі категорії населення», — містяться в оголошенні.

Додаткову інформацію можна отримати через:

месенджер у Facebook;

гарячу лінію: 0 800 302 007;

електронну пошту: ua.info@nrc.no

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