Європейська комісія прогнозує, що зима 2024 року в Україні може бути важкою через ймовірні відключення електрики, однак ситуація не буде катастрофічною.

Про це розповіла посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в коментарі ЗМІ.

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"З усіх обговорень, які ми провели, усі сценарії, які ми отримували, кажуть, що ситуація не буде катастрофічною. Так, буде складно. Так, ця зима не буде приємною", – зазначила вона.

За прогнозами, найбільш уразливими до перебоїв з електропостачанням та опаленням стануть великі міста, зокрема Київ, Харків та Одеса, а також населені пункти з централізованим опаленням. Під час інтерв'ю посол також обговорила можливі наслідки важкої зими для українців, зокрема питання про те, чи можуть мільйони громадян шукати тимчасовий притулок у Європі.

"Я дійсно сподіваюся, що у нас не буде катастрофічного сценарію, але немає жодних сумнівів, що у нас буде важка зима. Я буду тут, у Києві, тож відчуватиму це особисто", – сказала Матернова.

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Вона підкреслила, що Європейський Союз вже продемонстрував свою здатність адаптуватися та підтримувати біженців.

Нагадаємо, що в Україні під час відключення електроенергії можуть виникати перепади напруги. Щоб захистити техніку від пошкоджень, рекомендується встановити реле напруги. Також важливо відключати енергетичні прилади від розеток і розглянути можливість установки стабілізаторів напруги.

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