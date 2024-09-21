Европейская комиссия прогнозирует, что зима 2024 года в Украине может быть тяжелой из-за вероятных отключений электричества, однако ситуация не будет катастрофической.

Об этом сообщила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в комментарии СМИ.

"Из всех обсуждений, которые мы провели, все получаемые сценарии говорят, что ситуация не будет катастрофической. Да, будет сложно. Да, эта зима не будет приятной", – отметила она.

По прогнозам, наиболее уязвимыми к перебоям с электроснабжением и отоплением станут крупные города, в частности, Киев, Харьков и Одесса, а также населенные пункты с централизованным отоплением. Во время интервью посол также обсудила возможные последствия тяжелой зимы для украинцев, в частности, вопрос о том, могут ли миллионы граждан искать временное убежище в Европе.

"Я действительно надеюсь, что у нас не будет катастрофического сценария, но нет никаких сомнений, что у нас будет тяжелая зима. Я буду здесь, в Киеве, так что буду чувствовать это лично", – сказала Матернова.

Она подчеркнула, что Европейский Союз уже продемонстрировал свою способность адаптироваться и поддерживать беженцев.

Напомним, что в Украине при отключении электроэнергии могут возникать перепады напряжения. Для защиты техники от повреждений рекомендуется установить реле напряжения. Также принципиально отключать энергетические приборы от розеток и разглядеть возможность установки стабилизаторов напряжения.

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