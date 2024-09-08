Для облегчения финансовой нагрузки на семейный бюджет при оплате коммунальных услуг украинское правительство предлагает жилищные субсидии.

Несколько украинцев больше не смогут получать субсидии на жилищно-коммунальные услуги из-за изменений в их материальном положении. Стало известно, кто больше не получит выплаты. Подробности сообщили в Минсоцполитике.

Субсидии на жилищно-коммунальные услуги могут быть отменены в случаях, если:

Существует задолженность по коммунальным услугам, просроченная более чем на 90 дней и превышающая 680 гривен.

Член домохозяйства имеет долг, зарегистрированный в Едином реестре исполнительных производств более трех месяцев.

В семье есть взрослые безработные или те, кто не платит ЕСВ за последние 90 дней.

В семье есть больше одного жилого помещения.

Площадь жилья превышает 130 квадратных метров в многоквартирном доме или 230 квадратных метров в частном доме.

Есть транспортное средство младше 5 лет или несколько транспортных средств, не старше 15 лет.

Есть банковский депозит свыше 100 тысяч гривен или государственные облигации на такую ​​же сумму.

Напомним, что на жилищную субсидию могут претендовать семьи, у которых сумма счетов за коммуналку превышает определенный им обязательный платеж. Согласно постановлению №409, принятому правительством, определены нормативы, по которым граждане Украины могут получить субсидии на оплату ЖКУ.

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Напомним, в Украине субсидию могут отменить по разным причинам.

Как сообщала Politeka, украинцы получат новую субсидию.

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