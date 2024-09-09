Суперфиналистка "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко поделилась универсальным рецептом пирога на сковородке, который можно готовить с любыми фруктами или ягодами.
"Идеальный вариант, когда хочется чего-нибудь сладкого, но времени или возможности на выпечку в духовке нет", – советует "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
В этот раз "Мастер Шеф" Ольга Рябенко решила приготовить пирог со сливами. Для его приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:
- сливы (или любые другие ягоды или фрукты) – 200-300 г
- сливочное масло для смазки сковороды
- яйца – 2 шт.
- щепотка соли
- сахар – 100 г
- растительное масло – 50 г
- ванильный сахар или концентрат – 10 г
- цедра половинки лимона
- молоко - 150 г
- мука – 220 г
- разрыхлитель - 6 г
Сливы "Мастер Шеф" Ольга Рябенко разрезает пополам и удаляет из них косточки.
Дно и стенки сковороды смазываем сливочным маслом и выкладываем на низ сливы.
Чтобы приготовить тесто, в миске просто смешиваем до однородности яйца с сахаром, растительным маслом, ванильным сахаром, щепоткой соли, лимонной цедрой, молоком, мукой с разрыхлителем. Заливаем сливы в сковороде тестом.
"Мастер Шеф" Ольга Рябенко выпекает пирог под крышкой на медленном огне в течение 20 минут. После этого накрываем сковороду пергаментом и доской, переворачиваем пирог и выпекаем еще примерно 15-20 минут с другой стороны.
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