Чтобы полакомиться домашним пирогом, не обязательно тратить много времени на замешивание теста и выпекание в духовке – звезда "Мастер Шеф" предложила простую альтернативу.

Суперфиналистка "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко поделилась универсальным рецептом пирога на сковородке, который можно готовить с любыми фруктами или ягодами.

"Идеальный вариант, когда хочется чего-нибудь сладкого, но времени или возможности на выпечку в духовке нет", – советует "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

В этот раз "Мастер Шеф" Ольга Рябенко решила приготовить пирог со сливами. Для его приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

сливы (или любые другие ягоды или фрукты) – 200-300 г

сливочное масло для смазки сковороды

яйца – 2 шт.

щепотка соли

сахар – 100 г

растительное масло – 50 г

ванильный сахар или концентрат – 10 г

цедра половинки лимона

молоко - 150 г

мука – 220 г

разрыхлитель - 6 г

Сливы "Мастер Шеф" Ольга Рябенко разрезает пополам и удаляет из них косточки.

Дно и стенки сковороды смазываем сливочным маслом и выкладываем на низ сливы.

Чтобы приготовить тесто, в миске просто смешиваем до однородности яйца с сахаром, растительным маслом, ванильным сахаром, щепоткой соли, лимонной цедрой, молоком, мукой с разрыхлителем. Заливаем сливы в сковороде тестом.

"Мастер Шеф" Ольга Рябенко выпекает пирог под крышкой на медленном огне в течение 20 минут. После этого накрываем сковороду пергаментом и доской, переворачиваем пирог и выпекаем еще примерно 15-20 минут с другой стороны.

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