Узнайте о менее известных, но важных льготах для пенсионеров, включая бесплатный транспорт, сниженные юридические услуги и освобождение от земельного налога.

Многие украинские пенсионеры имеют право на льготы по возрасту, но не все знают о доступных бесплатных услугах и привилегиях.

Об этом информируют в ГНС.

Какие льготы доступны для пенсионеров?

Во-первых, пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте, за исключением такси. Они могут также пользоваться бесплатными услугами пригородного железнодорожного транспорта.

Менее известная, но важная льгота – это бесплатные или значительно пониженные юридические услуги. Это включает в себя профессиональные консультации, защиту прав и интересов, а также представительство интересов в различных юридических вопросах.

Кроме этого, пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога при наличии земельных участков, не превышающих следующие размеры:

до 0,01 гектара – для индивидуальных гаражей;

до 2 гектаров – для личного сельского хозяйства;

до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных построек в селах;

до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных построек в поселках городского типа;

до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных построек в городах.

Не забывайте, что пенсионеры, как и все граждане Украины могут получить субсидии. Также жители сел, работавших на определенных должностях, могут не платить за коммунальные услуги.

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