Многие украинские пенсионеры имеют право на льготы по возрасту, но не все знают о доступных бесплатных услугах и привилегиях.
Об этом информируют в ГНС.
Какие льготы доступны для пенсионеров?
Во-первых, пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте, за исключением такси. Они могут также пользоваться бесплатными услугами пригородного железнодорожного транспорта.
Менее известная, но важная льгота – это бесплатные или значительно пониженные юридические услуги. Это включает в себя профессиональные консультации, защиту прав и интересов, а также представительство интересов в различных юридических вопросах.
Кроме этого, пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога при наличии земельных участков, не превышающих следующие размеры:
- до 0,01 гектара – для индивидуальных гаражей;
- до 2 гектаров – для личного сельского хозяйства;
- до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;
- до 0,12 гектара – для садоводства;
- до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных построек в селах;
- до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных построек в поселках городского типа;
- до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных построек в городах.
Не забывайте, что пенсионеры, как и все граждане Украины могут получить субсидии. Также жители сел, работавших на определенных должностях, могут не платить за коммунальные услуги.
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