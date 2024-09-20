С 1 октября 2024 г. в Украине введен льготный тариф 2,64 грн/кВтч для электроотопления на первые 2000 кВтч в месяц до 30 апреля.

С 1 октября 2024 г. в Украине введен льготный тариф на электроэнергию для тех, кто использует электричество для отопления.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины №632.

Теперь потребители, имеющие электрическое отопление, будут платить 2,64 грн за кВтч за первые 2000 кВтч в месяц.

Общий тариф на электроэнергию остался на уровне 4,32 грн за кВт . Однако, если у вас установлено электрическое отопление по утвержденному проекту, а не просто электрический обогреватель, вы можете воспользоваться пониженным тарифом для первых 2000 кВтч ежемесячно.

Льготный тариф действует только в отопительный период с 1 октября по 30 апреля включительно. Даже если вы не используете отопление в октябре, вы все еще сможете воспользоваться пониженной ставкой.

Для дополнительных сбережений можно воспользоваться тарифом "день-ночь" для двухзонного счетчика:

С 07:00 до 23:00 - 4,32 грн за кВт.

С 23:00 до 07:00 - 2,16 грн за кВт.

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