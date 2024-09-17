В Україні значно зросла вартість комунальних послуг, за рік – із серпня 2023-го до серпня 2024-го – тарифи збільшились загалом на 18,5%.

В Україні за рік з серпня 2023-го по серпень 2024-го спостерігалося значне зростання вартості комунальних послуг — загалом на 18,5%, проте не всі послуги піднялися в ціні.

Про це повідомили у Держстаті.

Зокрема, електроенергія подорожчала на 63,6%, тоді як тарифи на деякі інші послуги залишилися без змін. Окрім підвищення вартості електроенергії, також спостерігається зростання цін на такі послуги:

управління багатоквартирними будинками – на 9%;

прибирання сміття – на 5,4%;

утримання та ремонт житла – на 3,8%.

Натомість тарифи на водопостачання, каналізацію, природний газ, гарячу воду та опалення залишилися на колишньому рівні.

Водночас можна значно зекономити на оплаті рахунків за електроенергію — більше 430 грн. Це легальний спосіб і не передбачає жодних порушень. Для цього слід звернутися до постачальника електроенергії та встановити двотарифний лічильник "день-ніч". Завдяки такому лічильнику, електроенергія, спожита вночі, буде коштувати вдвічі менше.

Такі лічильники мають два режими обліку електроенергії, що залежать від часу доби:

Нічний період, з 23:00 до 7:00, оплачується за тарифом, який удвічі менший від звичайного.

Днем вартість електроенергії залишається на звичайному рівні.

На даний момент в Україні діє тариф 4,32 грн/кВт·год. Таким чином, нічний тариф (з 23:00 до 7:00) становить 2,16 грн/кВт·год.

Останні новини України:

Українці можуть платити лише 25% за комуналку.

Вартість водопостачання для деяких абонентів зросла.

Українці можуть отримати неправильні рахунки.