В Украине значительно возросла стоимость коммунальных услуг, за год – с августа 2023 по август 2024 – тарифы увеличились в целом на 18,5%.

В Украине за год с августа 2023 по август 2024 наблюдался значительный рост стоимости коммунальных услуг — в целом на 18,5%, однако не все услуги поднялись в цене.

Об этом сообщили в Госстате.

В частности, электроэнергия подорожала на 63,6%, в то время как тарифы на некоторые другие услуги остались без изменений. Кроме повышения стоимости электроэнергии, также наблюдается рост цен на следующие услуги:

управление многоквартирными домами – на 9%;

уборка мусора – на 5,4%;

содержание и ремонт жилья – на 3,8%.

В то же время тарифы на водоснабжение, канализацию, природный газ, горячую воду и отопление остались на прежнем уровне.

В то же время, можно значительно сэкономить на оплате счетов за электроэнергию — более 430 грн. Это легальный способ и не предполагает никаких нарушений. Для этого следует обратиться к поставщику электроэнергии и установить двухтарифный счетчик "день-ночь". Благодаря такому счетчику электроэнергия, потребленная ночью, будет стоить вдвое меньше.

Такие счетчики имеют два режима учета электроэнергии, которые зависят от времени:

Ночной период, с 23:00 до 7:00, оплачивается по тарифу, который вдвое меньше обычного.

Днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.

В настоящее время в Украине действует тариф 4,32 грн/кВт·час. Таким образом, ночной тариф (с 23:00 до 7:00) составляет 2,16 грн/кВтч.

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