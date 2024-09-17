В Украине за год с августа 2023 по август 2024 наблюдался значительный рост стоимости коммунальных услуг — в целом на 18,5%, однако не все услуги поднялись в цене.
Об этом сообщили в Госстате.
В частности, электроэнергия подорожала на 63,6%, в то время как тарифы на некоторые другие услуги остались без изменений. Кроме повышения стоимости электроэнергии, также наблюдается рост цен на следующие услуги:
- управление многоквартирными домами – на 9%;
- уборка мусора – на 5,4%;
- содержание и ремонт жилья – на 3,8%.
В то же время тарифы на водоснабжение, канализацию, природный газ, горячую воду и отопление остались на прежнем уровне.
В то же время, можно значительно сэкономить на оплате счетов за электроэнергию — более 430 грн. Это легальный способ и не предполагает никаких нарушений. Для этого следует обратиться к поставщику электроэнергии и установить двухтарифный счетчик "день-ночь". Благодаря такому счетчику электроэнергия, потребленная ночью, будет стоить вдвое меньше.
Такие счетчики имеют два режима учета электроэнергии, которые зависят от времени:
- Ночной период, с 23:00 до 7:00, оплачивается по тарифу, который вдвое меньше обычного.
- Днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.
В настоящее время в Украине действует тариф 4,32 грн/кВт·час. Таким образом, ночной тариф (с 23:00 до 7:00) составляет 2,16 грн/кВтч.
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