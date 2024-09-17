Повне скасування виплат відбувається лише у випадку смерті пенсіонера, в інших випадках кошти заморожуються.

Пенсійні виплати українців можуть бути тимчасово припинені або повністю скасовані для деяких українських пенсіонерів вже восени, але є можливість уникнути цього.

Про це повідомили у ВРУ.

Восени деяким пенсіонерам можуть тимчасово призупинити або повністю скасувати виплату пенсії. Проте проблему можна уникнути, якщо вчасно звернутися до Пенсійного фонду і повідомити про виїзд за кордон або зміну особистих даних.

Згідно з чинним законодавством, існують кілька причин, через які пенсійні виплати можуть бути припинені або скасовані. Основні підстави включають:

смерть пенсіонера;

виїзд за кордон на постійне місце проживання;

виявлення недостовірних документів, поданих при оформленні пенсії;

відсутність руху коштів на рахунках пенсіонера протягом шести місяців, зокрема, неперерахування пенсії через "Укрпошту";

невизнання особи інвалідом;

повернення на роботу пенсіонера, який отримував пенсію за вислугу років.

Повне скасування виплат можливе лише у разі смерті пенсіонера. В інших випадках виплати заморожуються на рахунках Пенсійного фонду до з’ясування всіх обставин.

Нагадаємо, що восени зростуть виплати пенсіонерів, які мають право на надбавку за віком.

Для отримання цієї надбавки пенсіонер має бути старше 70 років, отримувати пенсію за віком, а його загальна щомісячна пенсійна виплата не повинна перевищувати 10 340,35 гривні.

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