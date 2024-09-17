Полная отмена выплат производится только в случае смерти пенсионера, в других случаях средства замораживаются.

Пенсионные выплаты украинцев могут быть временно прекращены или полностью отменены для некоторых украинских пенсионеров уже осенью, но есть возможность избежать этого.

Об этом сообщили в ВРУ.

Осенью некоторым пенсионерам могут временно приостановить или полностью упразднить выплату пенсии. Однако проблему можно избежать, если вовремя обратиться в Пенсионный фонд и сообщить о выезде за границу или изменении личных данных.

Согласно действующему законодательству, существует несколько причин, по которым пенсионные выплаты могут быть прекращены или отменены. Основные основания включают:

смерть пенсионера;

выезд за границу на постоянное место жительства;

выявление недостоверных документов, представленных при оформлении пенсии;

отсутствие движения средств на счетах пенсионера в течение шести месяцев, в частности, неперечисление пенсии через "Укрпочту";

непризнание лица инвалидом;

возвращение на работу пенсионера, получавшего пенсию за выслугу лет.

Полная отмена выплат возможна только в случае смерти пенсионера. В других случаях выплаты замораживаются на счетах Пенсионного фонда до выяснения всех обстоятельств.

Напомним, что осенью возрастут выплаты пенсионеров, имеющих право на надбавку по возрасту.

Для получения этой надбавки пенсионер должен быть старше 70 лет, получать пенсию по возрасту, а общая ежемесячная пенсионная выплата не должна превышать 10 340,35 гривны.

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