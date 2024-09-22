Работающим пенсионерам не нужно подавать заявления на пересчет, ведь все происходит автоматически.

В Украине ежегодно проводится индексация пенсий и даже те, кто продолжает работать после выхода на пенсию, получают повышенные выплаты.

Об этом сообщили в Кабинете министров.

Последнее повышение произошло с 1 апреля 2024 года, и уже с июня работающие пенсионеры получают увеличенные суммы.

Кто из работающих пенсионеров получает индексацию

Повышение пенсий происходит при условии, что на 1 марта у человека есть 24 месяца страхового стажа с момента начала работы или если прошло два года после назначения пенсии или последнего ее перерасчета. Для тех, кто имеет 24 месяца стажа, индексация учитывает следующие факторы:

имеющийся страховой стаж;

заработную плату, по которой раньше исчисляли пенсию. В то же время, по желанию можно учесть текущую зарплату.

Если стажа меньше 24 месяцев, но после последнего перерасчета прошло два года, то индексация осуществляется только на основе стажа, без возможности изменения зарплаты для расчета.

Как отмечено на сайте, работающим пенсионерам не нужно подавать заявления для пересчета – все происходит автоматически.

Дата следующей индексации для работающих пенсионеров пока не объявлена.

Ранее Politeka также писала о том, что пенсионные выплаты украинцев могут быть временно прекращены или полностью упразднены для некоторых украинских пенсионеров уже осенью, но есть возможность избежать этого.

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