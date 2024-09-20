З 1 жовтня 2024 року в Україні запроваджено пільговий тариф 2,64 грн/кВтгод для електроопалення на перші 2000 кВтгод в місяць до 30 квітня.

З 1 жовтня 2024 року в Україні запроваджено пільговий тариф на електроенергію для тих, хто використовує електрику для опалення.

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України № 632.

Відтепер споживачі, які мають електричне опалення, будуть платити 2,64 грн за кВтгод за перші 2000 кВтгод на місяць.

Загальний тариф на електроенергію залишився на рівні 4,32 грн за кВтгод. Однак, якщо у вас встановлено електричне опалення за затвердженим проєктом, а не просто електричний обігрівач, ви можете скористатися зниженим тарифом для перших 2000 кВтгод щомісяця.

Пільговий тариф діє лише в опалювальний період з 1 жовтня по 30 квітня включно. Навіть якщо ви не використовуєте опалення в жовтні, ви все ще зможете користуватися зниженою ставкою.

Для додаткових заощаджень можна скористатися тарифом "день-ніч" для двозонного лічильника:

З 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт.

З 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт.

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