В Україні існуюча пенсійна система призводить до швидкого знецінення пенсій. В результаті, українці, які виконали однакові умови (наприклад, мали однакові зарплати і стаж), але вийшли на пенсію в різний час, отримують різні виплати.

Проблеми з пенсіями для старших вікових груп дійсно існують. Пенсії швидко втрачають свою актуальність. Більшість українців отримує пенсію за єдиною формулою: середню зарплату за останні три роки (13 559,41 грн) множать на стаж в роках, 1% та співвідношення власної зарплати до середньої. Цього року українець із 35 роками стажу отримує пенсію в розмірі 4745 грн.

У 2020 році середня зарплата за попередні три роки становила 7669,1 грн. Тому пенсія для особи з 35 роками стажу і середньою зарплатою була 2684,1 грн. У 2021 році цю пенсію підвищили на 11% у межах щорічної індексації, у 2022 році – на 14%, у 2023 році – на 19,7%. А в 2024 році пенсія зросла на 7,9%, досягнувши 4386 грн.

Виявляється, що два пенсіонери з однаковим стажем і середніми зарплатами отримують різні пенсії: 4745 грн для тих, хто нещодавно вийшов на пенсію, і 4386 грн для тих, хто вийшов на пенсію у 2020 році. Із кожним роком різниця між старими та новими пенсіями зростає.

У Бюджетній резолюції на 2025 рік не передбачено підвищення мінімальної пенсії. Це може призвести до того, що українці з низькими зарплатами або коротким стажем стануть ще біднішими. Очікується, що щорічна індексація пенсій буде здійснюватися залежно від темпів зростання зарплат та інфляції. Водночас вікові доплати залишаться в силі.

Джерело: OBOZ.UA

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