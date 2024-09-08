В Украине существующая пенсионная система приводит к быстрому обесцениванию пенсий. В результате, украинцы, выполнившие одинаковые условия (например, имели одинаковые зарплаты и стаж), но вышедшие на пенсию в разное время, получают разные выплаты.

Проблемы с пенсиями для старших возрастов действительно существуют. Пенсии быстро теряют свою актуальность. Большинство украинцев получают пенсию по единой формуле: среднюю зарплату за последние три года (13 559,41 грн) умножают на стаж в годах, 1% и соотношение собственной зарплаты к средней. В этом году украинец с 35 лет стажа получает пенсию в размере 4745 грн.

В 2020 году средняя зарплата за последние три года составляла 7669,1 грн. Поэтому пенсия для человека с 35 годами стажа и средней зарплатой была 2684,1 грн. В 2021 году эта пенсия была повышена на 11% в пределах ежегодной индексации, в 2022 году – на 14%, в 2023 году – на 19,7%. А в 2024 году пенсия выросла на 7,9%, достигнув 4386 грн.

Оказывается, что два пенсионера с одинаковым стажем и средними зарплатами получают разные пенсии: 4745 грн для недавно вышедших на пенсию и 4386 грн для тех, кто вышел на пенсию в 2020 году. С каждым годом разница между старыми и новыми пенсиями растет.

В бюджетной резолюции на 2025 год не предусмотрено повышение минимальной пенсии. Это может привести к тому, что украинцы с низкими зарплатами или коротким стажем станут еще беднее. Ожидается, что ежегодная индексация пенсий будет производиться в зависимости от темпов роста зарплат и инфляции. В то же время возрастные доплаты останутся в силе.

Источник: OBOZ.UA

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