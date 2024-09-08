Для полегшення фінансового навантаження на сімейний бюджет під час оплати комунальних послуг український уряд пропонує житлові субсидії.

Частина українців більше не зможуть отримувати субсидії на житлово-комунальні послуги через зміни у їх матеріальному становищі. Стало відомо, хто більше не отримає виплат. Подробиці повідомили у Мінсоцполітики.

Субсидії на житлово-комунальні послуги можуть бути скасовані у випадках, якщо:

Існує заборгованість за комунальні послуги, прострочена більш ніж на 90 днів і перевищує 680 гривень.

Член домогосподарства має борг, зареєстрований в Єдиному реєстрі виконавчих проваджень більше трьох місяців.

У сім'ї є дорослі безробітні або ті, хто не сплачує ЄСВ протягом останніх 90 днів.

В родині є більше одного житлового приміщення.

Площа житла перевищує 130 квадратних метрів у багатоквартирному будинку або 230 квадратних метрів у приватному будинку.

Є транспортний засіб віком менше 5 років або декілька транспортних засобів, що не старші 15 років.

Маєте банківський депозит понад 100 тисяч гривень або державні облігації на таку ж суму.

Нагадаємо, що на житлову субсидію можуть претендувати сім’ї, у яких сума рахунків за комуналку перевищує визначений для них обов’язковий платіж. Згідно з постановою №409, ухваленою урядом, визначено нормативи, за якими громадяни України можуть отримати субсидії на оплату ЖКП.

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