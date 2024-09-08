Частина українців більше не зможуть отримувати субсидії на житлово-комунальні послуги через зміни у їх матеріальному становищі. Стало відомо, хто більше не отримає виплат. Подробиці повідомили у Мінсоцполітики.

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Субсидії на житлово-комунальні послуги можуть бути скасовані у випадках, якщо:

  • Існує заборгованість за комунальні послуги, прострочена більш ніж на 90 днів і перевищує 680 гривень.
  • Член домогосподарства має борг, зареєстрований в Єдиному реєстрі виконавчих проваджень більше трьох місяців.
  • У сім'ї є дорослі безробітні або ті, хто не сплачує ЄСВ протягом останніх 90 днів.
  • В родині є більше одного житлового приміщення.
  • Площа житла перевищує 130 квадратних метрів у багатоквартирному будинку або 230 квадратних метрів у приватному будинку.
  • Є транспортний засіб віком менше 5 років або декілька транспортних засобів, що не старші 15 років.
  • Маєте банківський депозит понад 100 тисяч гривень або державні облігації на таку ж суму.

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Нагадаємо, що на житлову субсидію можуть претендувати сім’ї, у яких сума рахунків за комуналку перевищує визначений для них обов’язковий платіж. Згідно з постановою №409, ухваленою урядом, визначено нормативи, за якими громадяни України можуть отримати субсидії на оплату ЖКП.

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