Клієнт одного з великих банків написав на форумі "Мінфін", що його рахунок був несподівано заблокований, і банк не надав жодних пояснень.

В Україні банки мають право закривати рахунки своїх клієнтів і блокувати картки без обов'язку надавати пояснення. Це право передбачено законодавством та відображено в банківських договорах, що не зобов'язує банки вказувати причину розірвання договору.

Нещодавно на спеціалізованому форумі "Мінфін" один з клієнтів великого банку повідомив про черговий випадок блокування свого рахунку.

Клієнт одного з великих банків написав на форумі "Мінфін", що його рахунок був несподівано заблокований, і банк не надав жодних пояснень. Він зазначив, що всі його спроби з’ясувати причину залишились без відповіді, і Monobank не реагував на його запити, що змусило його відчути повне ігнорування. Клієнт підкреслив, що ніколи не порушував правила користування банком, не мав великих сум на рахунку і завжди дотримувався всіх умов.

У відповідь представники банку повідомили, що рішення про обслуговування клієнтів ухвалюється на основі інформації з перевірених джерел. "Ми ухвалили рішення про відмову у користуванні карткою Monobank. Нажаль, ми не можемо надати точну причину відмови через політику банку", – зазначили в банку.

Зазвичай у подібних випадках йдеться про порушення, виявлене фінансовим моніторингом. Банки часто не розголошують деталі таких порушень, щоб запобігти можливому обходу правил. Ймовірно, банк вважав, що обслуговування такого клієнта є надто ризикованим.

Щоб уникнути втрати доступу до своїх карток, слід дотримуватися кількох простих рекомендацій:

Ознайомтесь з умовами використання рахунку. Уважно прочитайте договір та зверніться до банку, щоб уточнити умови співпраці. Якщо у вас зарплатна картка, використовуйте її відповідно до призначення. Дотримання умов договору допоможе зменшити ризик виникнення проблем. Будьте прозорими для банку. Банк може заблокувати рахунок, якщо ви не можете пояснити походження платежів або переказів. Платіть податки чесно і декларуйте всі свої доходи. Прозорість у фінансових операціях допоможе вам у будь-який момент пояснити банку свої транзакції.

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