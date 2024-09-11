В Україні банки мають право закривати рахунки своїх клієнтів і блокувати картки без обов'язку надавати пояснення. Це право передбачено законодавством та відображено в банківських договорах, що не зобов'язує банки вказувати причину розірвання договору.
Нещодавно на спеціалізованому форумі "Мінфін" один з клієнтів великого банку повідомив про черговий випадок блокування свого рахунку.
Клієнт одного з великих банків написав на форумі "Мінфін", що його рахунок був несподівано заблокований, і банк не надав жодних пояснень. Він зазначив, що всі його спроби з’ясувати причину залишились без відповіді, і Monobank не реагував на його запити, що змусило його відчути повне ігнорування. Клієнт підкреслив, що ніколи не порушував правила користування банком, не мав великих сум на рахунку і завжди дотримувався всіх умов.
У відповідь представники банку повідомили, що рішення про обслуговування клієнтів ухвалюється на основі інформації з перевірених джерел. "Ми ухвалили рішення про відмову у користуванні карткою Monobank. Нажаль, ми не можемо надати точну причину відмови через політику банку", – зазначили в банку.
Зазвичай у подібних випадках йдеться про порушення, виявлене фінансовим моніторингом. Банки часто не розголошують деталі таких порушень, щоб запобігти можливому обходу правил. Ймовірно, банк вважав, що обслуговування такого клієнта є надто ризикованим.
Щоб уникнути втрати доступу до своїх карток, слід дотримуватися кількох простих рекомендацій:
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Ознайомтесь з умовами використання рахунку. Уважно прочитайте договір та зверніться до банку, щоб уточнити умови співпраці. Якщо у вас зарплатна картка, використовуйте її відповідно до призначення. Дотримання умов договору допоможе зменшити ризик виникнення проблем.
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Будьте прозорими для банку. Банк може заблокувати рахунок, якщо ви не можете пояснити походження платежів або переказів. Платіть податки чесно і декларуйте всі свої доходи. Прозорість у фінансових операціях допоможе вам у будь-який момент пояснити банку свої транзакції.
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