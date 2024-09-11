В Україні будь-який споживач електроенергії має можливість платити менше на світло, але для цього потрібно зробити одну важливу дію.

У жовтні тариф на електроенергію в Україні залишиться незмінним і становитиме 4,32 грн за кВт·год. Для споживачів, які мають двозонний лічильник, нічний тариф буде знижений до 2,16 грн за кВт·год.

В Україні будь-який споживач електроенергії має можливість встановити багатозонний лічильник, звернувшись до свого постачальника електрики, і перейти на новий тариф.

За наявності двозонного лічильника, з 23:00 до 7:00 години можна оплачувати електроенергію за зниженим тарифом 2,16 грн за кВт·год, замість стандартних 4,32 грн за кВт·год.

На сайті одного з постачальників зазначено, що денний тариф (з 7:00 до 23:00) залишиться без змін. У нічний час (з 23:00 до 07:00) споживачі зможуть скористатися знижкою 50% на електроенергію.

Якщо ви оберете тризонний тариф для розрахунків за спожиту електроенергію, то у періоди пікового навантаження (з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00) вам доведеться платити на 50% більше від стандартного тарифу. У періоди напівпікового навантаження (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00) тариф залишиться на рівні діючого. Нічний тариф (з 23:00 до 07:00) буде знижено на 60% від стандартного.

Підключення до нічного тарифу є безкоштовним, але для цього потрібно встановити двозонний лічильник, вартість якого коливається від 1,6 до 2,4 тисяч гривень. Така інвестиція швидко виправдає себе. Наприклад, якщо ви споживаєте 250 кВт*год електроенергії на місяць і половину цього обсягу використовуєте вночі, ви зможете заощаджувати приблизно 460 гривень щомісяця. Таким чином, вартість лічильника окупиться вже за 5 місяців.

Джерело: OBOZ.UA

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