В Украине любой потребитель электроэнергии имеет возможность платить меньше на свет, но для этого нужно совершить одно важное действие.

В октябре тариф на электроэнергию в Украине останется неизменным и составит 4,32 грн за кВт. Для потребителей, имеющих двухзонный счетчик, ночной тариф будет снижен до 2,16 грн за кВт·ч.

В Украине любой потребитель электроэнергии может установить многозонный счетчик, обратившись к своему поставщику электричества, и перейти на новый тариф.

При наличии двухзонного счетчика с 23:00 до 7:00 часов можно оплачивать электроэнергию по сниженному тарифу 2,16 грн за кВт·ч, вместо стандартных 4,32 грн за кВт·ч.

На сайте одного из поставщиков отмечено, что дневной тариф (с 7:00 до 23:00) останется без изменений. В ночное время (с 23:00 до 07:00) потребители смогут воспользоваться скидкой 50% на электроэнергию.

Если вы выберете трехзонный тариф для расчетов за потребленную электроэнергию, то в периоды пиковой нагрузки (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) вам придется платить на 50% больше стандартного тарифа. В периоды полупиковой нагрузки (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00) тариф останется на уровне действующего. Ночной тариф (с 23:00 до 07:00) будет понижен на 60% от стандартного.

Подключение к ночному тарифу бесплатно, но для этого нужно установить двухзонный счетчик, стоимость которого колеблется от 1,6 до 2,4 тысяч гривен. Такая инвестиция быстро оправдает себя. К примеру, если вы потребляете 250 кВт*ч электроэнергии в месяц и половину этого объема используете ночью, вы сможете экономить примерно 460 гривен ежемесячно. Таким образом, стоимость счетчика окупится уже через 5 месяцев.

Источник: OBOZ.UA

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