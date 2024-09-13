Насправді така тенденція відповідає сезонним коливанням: шукачі звикли шукати роботу восени та теж готуються до високого бізнес-сезону.

В Україні стало значно складніше знайти кваліфікованих спеціалістів у сфері готельно-ресторанного бізнесу. У серпні конкуренція серед кандидатів знову досягла рівня червня. Ця тенденція, насправді, відображає сезонні коливання: шукачі звикли активізуватися восени та готуються до підвищеного попиту в бізнес-сезоні. Про це йдеться в результатах дослідження work.ua.

Не слід забувати й про зовнішні фактори, які впливали на ринок праці в серпні, зокрема про масовані обстріли та перебої з електропостачанням. Сфера "готельно-ресторанний бізнес, туризм", яка має найбільшу кількість вакансій, виявилася серед областей з найнижчою конкуренцією. Тим часом, справжня боротьба розгорнулась за вакансії на дистанційну роботу.

Серед кандидатів зросла кількість освітян, водночас частка молоді зменшилася. Зокрема, спостерігається збільшення числа кандидатів у прифронтових регіонах:

Херсонська область (+4%)

Запорізька область (+4%)

Миколаївська область (+3%)

Одеська область (+2%)

Значно зріс попит на працівників у категоріях "Освіта і наука" (+7% кандидатів) та "Культура, музика, шоу-бізнес" (+4%), де в серпні спостерігався найбільший приріст вакансій. Тенденція до зменшення кількості молодих шукачів розпочалася ще в липні і продовжилася протягом серпня.

Статистика свідчить про зменшення працівників віком до 18 років на 36%, а також скорочення кандидатів віком 18-24 роки на 7%. Крім того, відзначено зниження кількості шукачів без досвіду на 12%.

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