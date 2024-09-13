На самом деле такая тенденция отвечает сезонным колебаниям: искатели привыкли искать работу осенью и готовятся к высокому бизнес-сезону.

В Украине стало сложнее найти квалифицированных специалистов в сфере гостинично-ресторанного бизнеса. В августе конкуренция среди кандидатов снова достигла уровня июня. Эта тенденция на самом деле отражает сезонные колебания: искатели привыкли активизироваться осенью и готовятся к повышенному спросу в бизнес-сезоне. Об этом идет речь в результатах исследования work.ua.

Не следует забывать и о внешних факторах, которые влияли на рынок труда в августе, в частности о массовых обстрелах и перебоях с электроснабжением. Сфера "гостинично-ресторанный бизнес, туризм", имеющая наибольшее количество вакансий, оказалась среди областей с самой низкой конкуренцией. Тем временем настоящая борьба развернулась за вакансии на дистанционную работу.

Среди кандидатов выросло количество педагогов, в то же время доля молодежи уменьшилась. В частности, наблюдается увеличение числа кандидатов в прифронтовых регионах:

Херсонская область (+4%)

Запорожская область (+4%)

Николаевская область (+3%)

Одесская область (+2%)

Значительно вырос спрос на работников в категориях "Образование и наука" (+7% кандидатов) и "Культура, музыка, шоу-бизнес" (+4%), где в августе наблюдался наибольший прирост вакансий. Тенденция к сокращению количества молодых соискателей началась еще в июле и продолжилась в течение августа.

Статистика свидетельствует об уменьшении работников в возрасте до 18 лет на 36%, а также сокращении кандидатов в возрасте 18-24 лет на 7%. Кроме того, отмечено снижение количества искателей без опыта на 12%.

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