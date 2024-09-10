За даними статистичного відомства, у другому кварталі цього року середня заробітна плата штатних працівників в Україні зросла.

В Україні, через нестачу кваліфікованих працівників, продовжує зростати заробітна плата. У одній з найперспективніших сфер оплата праці зросла в середньому на 37%, до понад 50 тисяч гривень.

Цю інформацію оприлюднила Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, у другому кварталі поточного року середня заробітна плата штатних працівників в Україні зросла на 22% і досягла 20,96 тисяч гривень.

Найбільше зростання заробітних плат спостерігається в сфері "Інформація та телекомунікації", де програмісти отримують в середньому 50,18 тисяч гривень — на 37% більше.

На другому місці за темпами зростання зарплат знаходиться сектор "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти в середньому заробляють 39,89 тисяч гривень, що на 21,6% більше.

Третю позицію займає сфера "Професійна, наукова та технічна діяльність". Зарплати в цьому секторі зросли на 23,7%, до середнього рівня 28,3 тисяч гривень.

У секторі "Державне управління та оборона" зарплата збільшилась на 24,4% і становить 27,28 тисяч гривень. Найнижчі зарплати зберігаються в сфері освіти, де середня заробітна плата складає 15,07 тисяч гривень, зросла за рік на 15,7%.

Нагадаємо також, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розпочав провадження у зв'язку з низьким рівнем заробітної плати працівників освіти. Це рішення було ухвалене після численних звернень від вчителів.

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