За даними НБУ, активізація економічної діяльності у серпні 2024 року призвела до збільшення кількості вакансій та зарплат.

У серпні 2024 року зменшення енергетичних проблем сприяло зростанню попиту на робочу силу та зайнятості. Однак, через обмежену пропозицію кваліфікованих працівників, дефіцит таких кадрів продовжує зростати, що веде до тиску на підвищення заробітних плат.

Ці висновки були оприлюднені Національним банком України (НБУ) у його Макроекономічному та монетарному огляді за вересень 2024 року.

Згідно з даними НБУ, активізація економічної діяльності в серпні 2024 року призвела до збільшення кількості вакансій на ринку праці. Найбільше зросла кількість вакансій у сферах охорони та безпеки (в 4,6 рази порівняно з минулим роком), телекомунікацій (на 45%) та охорони здоров'я (на 34%).

Згідно з опитуванням Центру Разумкова, 60% працюючих, включаючи роботодавців, найманих працівників, співвласників підприємств та самозайнятих осіб, відзначають дефіцит кадрів на своїх підприємствах. Цей дефіцит веде до тиску на ринку праці і подальшого зростання реальних зарплат.

Міністерство економіки України оновило прогноз на 2024 рік, зазначаючи, що середня брутто-зарплата очікується на рівні 20 581 гривень, а реальне зростання заробітних плат, скориговане на інфляцію, досягне 12%. Національний банк України прогнозує, що у 2024 році номінальна зарплата зросте на 16,1%, а реальна — на 9,7%.

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