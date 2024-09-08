Согласно данным НБУ, активизация экономической деятельности в августе 2024 привела к увеличению количества вакансий и зарплат.

В августе 2024 уменьшение энергетических проблем способствовало росту спроса на рабочую силу и занятости. Однако из-за ограниченного предложения квалифицированных работников дефицит таких кадров продолжает расти, что ведет к давлению на повышение заработных плат.

Эти выводы были обнародованы Национальным банком Украины (НБУ) в его макроэкономическом и монетарном обзоре за сентябрь 2024 года.

Согласно данным НБУ, активизация экономической деятельности в августе 2024 привела к увеличению количества вакансий на рынке труда. Наиболее возросло количество вакансий в сферах охраны и безопасности (в 4,6 раза по сравнению с прошлым годом), телекоммуникаций (на 45%) и здравоохранения (на 34%).

Согласно опросу Центра Разумкова, 60% работающих, включая работодателей, наемных работников, совладельцев предприятий и самозанятых лиц, отмечают дефицит кадров на своих предприятиях. Этот дефицит ведет к давлению на рынке труда и дальнейшему росту реальных зарплат.

Министерство экономики Украины обновило прогноз на 2024 год, отмечая, что средняя брутто-зарплата ожидается на уровне 20 581 гривен, а реальный рост заработных плат, скорректированный на инфляцию, достигнет 12%. Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2024 году номинальная зарплата вырастет на 16,1%, а реальная – на 9,7%.

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