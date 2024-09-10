По данным статистического ведомства, во втором квартале текущего года средняя заработная плата штатных работников в Украине выросла.

В Украине из-за нехватки квалифицированных работников продолжает расти заработная плата. В одной из самых перспективных сфер оплата труда выросла в среднем на 37%, до более чем 50 тысяч гривен.

Эту информацию обнародовала Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, во втором квартале текущего года средняя заработная плата штатных работников в Украине выросла на 22% и достигла 20,96 тысяч гривен.

Наибольший рост заработных плат наблюдается в сфере "Информация и телекоммуникации", где программисты получают в среднем 50,18 тысяч гривен - на 37% больше.

На другом месте по темпам роста зарплат находится сектор "Финансовая и страховая деятельность". Финансисты в среднем зарабатывают 39,89 тысяч гривен, что на 21,6% больше.

Третью позицию занимает область "Профессиональная, научная и техническая деятельность". Зарплаты в этом секторе выросли на 23,7%, к среднему уровню 28,3 тысяч гривен.

В секторе "Государственное управление и оборона" зарплата увеличилась на 24,4% и составляет 27,28 тысяч гривен. Самые низкие зарплаты сохраняются в сфере образования, где средняя заработная плата составляет 15,07 тысяч гривен, выросла за год на 15,7%.

Напомним также, что полномочия Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец приступил к проведению в связи с низким уровнем заработной платы работников образования. Это решение было принято после многочисленных обращений от учителей.

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