З 1 жовтня 2024 року для мешканців деяких регіонів України можуть бути запроваджені нові тарифи на централізоване водопостачання, але не на світло та газ.

З 1 жовтня в Україні тариф на газ залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр для клієнтів "Нафтогазу", що охоплює близько 98% українських домогосподарств. Крім того, ціна на електроенергію також не зазнає змін і становитиме 4,32 грн за кВт*год.

Тариф на газ:

Міністерство енергетики повідомило, що тариф на газ залишиться незмінним і в першому кварталі 2025 року, оскільки чинний тариф діє до травня наступного року.

"Ми розуміємо важливість стабільності в ці складні часи і зобов'язуємося дотримуватися своїх зобов'язань перед споживачами", – заявили представники газопостачальної компанії.

Ще кілька років тому, до початку повномасштабної війни, питання тарифів на газ в Україні було так само політизованим, як і нинішнє питання тарифів на електроенергію. Проте відкриття ринку газу для населення та можливість вибору постачальника газу дозволило вирішити це питання.

Тариф на електроенергію:

У жовтні тариф на електроенергію залишиться незмінним і становитиме 4,32 грн за кВтгод. Однак, для українців, які мають двозонний лічильник, діє знижений тариф у нічний період – 2,16 грн за кВтгод. Ті, хто ще не встановив багатозонний лічильник, можуть звернутися до свого постачальника електроенергії для переходу на новий тариф.

З двозонним лічильником в період з 23:00 до 7:00 можна платити за електроенергію за зниженим тарифом 2,16 грн за кВтгод, що вдвічі дешевше від звичайної ціни. В денний час (з 7:00 до 23:00) тариф залишиться на рівні 4,32 грн за кВтгод.

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