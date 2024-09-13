С 1 октября 2024 г. для жителей некоторых регионов Украины могут быть введены новые тарифы на централизованное водоснабжение, но не на свет и газ.

С 1 октября в Украине тариф на газ останется на уровне 7,96 грн. за кубометр для клиентов "Нафтогаза", что охватывает около 98% украинских домохозяйств. Кроме того, цена на электроэнергию также не изменится и составит 4,32 грн за кВт*ч.

Тариф на газ:

Министерство энергетики сообщило, что тариф на газ останется неизменным и в первом квартале 2025 года, поскольку действующий тариф действует до мая следующего года.

"Мы понимаем важность стабильности в эти сложные времена и обязуемся придерживаться своих обязательств перед потребителями", – заявили представители газоснабжающей компании.

Еще несколько лет назад, до начала полномасштабной войны, вопрос тарифов на газ в Украине был столь же политизирован, как и нынешний вопрос тарифов на электроэнергию. Однако открытие рынка газа для населения и возможность выбора поставщика газа позволило решить этот вопрос.

Тариф на электроэнергию:

В октябре тариф на электроэнергию останется неизменным и составит 4,32 грн за кВтч. Однако для украинцев, имеющих двухзонный счетчик, действует пониженный тариф в ночной период – 2,16 грн за кВтч. Те, кто еще не установил многозонный счетчик, могут обратиться к своему поставщику электроэнергии для перехода на новый тариф.

С двухзонным счетчиком в период с 23:00 до 7:00 можно платить за электроэнергию по сниженному тарифу 2,16 грн за кВтч, что вдвое дешевле обычной цены. В дневное время (с 7.00 до 23.00) тариф останется на уровне 4,32 грн за кВтч.

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