Клієнтка "ПриватБанк" лишилася без грошей в той час, коли вони були дуже необхідні.

Клієнтка "ПриватБанку" звинувачує фінансову установу в порушенні її прав як споживача через блокування всіх її рахунків. Жінка стверджує, що такі дії "ПриватБанку" підривають довіру громадян до фінансових установ і має намір домагатися відповідальності.

Про цю ситуацію повідомляє портал "Мінфін", де українці мають можливість залишати відгуки про роботу фінансових установ.

В одному з повідомлень зазначається, що "ПриватБанк" закрив рахунки громадянки без попередження — як звичайний рахунок, так і рахунок для фізичної особи-підприємця. Жінка виявила проблему, коли не змогла увійти в мобільний застосунок "Приват24". При зверненні до служби підтримки вона дізналася, що "ПриватБанк" розірвав з нею відносини в односторонньому порядку.

"ПриватБанк" не запитував додаткових документів і не надав жодних пояснень. Співробітники заявляли, що всі операції не несли ризику для банку, але фактично, замість того, щоб попередити про можливі проблеми або надати можливість їх усунення, банк просто закрив рахунки без жодних пояснень.

Клієнтка "ПриватБанк" лишилася без грошей в той час, коли вони були дуже необхідні. Через це жінці необхідно десь брати кредит, адже заблоковано рахунок як ФОП, так і фізособи.

"Ви забрали моє право на власні гроші без будь-якого попередження чи обґрунтування в країні, в якій іде війна, гроші, які чесно зароблені мною, тим самим поставивши мене у складну ситуацію. Ваше відношення до мене, як відданого клієнта, є жахливим та несправедливим. Я завжди була лояльним та відповідальним клієнтом вашого банку протягом багатьох років", — повідомила вона.

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