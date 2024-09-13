Клиентка "ПриватБанка" осталась без денег в то время, когда они были очень необходимы.

Клиентка "ПриватБанка" обвиняет финансовое учреждение в нарушении его прав как потребителя из-за блокирования всех его счетов. Женщина утверждает, что такие действия "ПриватБанка" подрывают доверие граждан к финансовым учреждениям и намерены добиваться ответственности.

Об этой ситуации сообщает портал "Минфин", где украинцы имеют возможность оставлять отзывы о работе финансовых учреждений.

В одном из сообщений отмечается, что "ПриватБанк" закрыл счета гражданки без предупреждения как обычный счет, так и счет для физического лица-предпринимателя. Женщина обнаружила проблему, когда не смогла войти в мобильное приложение "Приват24". При обращении в службу поддержки она узнала, что "ПриватБанк" разорвал с ней отношения в одностороннем порядке.

"ПриватБанк" не спрашивал дополнительных документов и не дал никаких объяснений. Сотрудники заявляли, что все операции не несли риска для банка, но фактически вместо того, чтобы предупредить о возможных проблемах или предоставить возможность их устранения, банк просто закрыл счета без каких-либо объяснений.

Клиентка "ПриватБанка" осталась без денег в то время, когда они были очень необходимы. Поэтому женщине необходимо где-то брать кредит, ведь заблокирован счет как ФЛП, так и физлица.

"Вы забрали мое право на собственные деньги без какого-либо предупреждения или обоснования в стране, в которой идет война, деньги, которые честно заработаны мной, тем самым поставив меня в сложную ситуацию. Ваше отношение ко мне, как преданному клиенту, ужасно и несправедливым. Я всегда была лояльным и ответственным клиентом вашего банка в течение многих лет», – сообщила она.

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