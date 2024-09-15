Згідно з українським законодавством, перевірка лічильників є обов'язковою і критично важливою для забезпечення точності нарахувань за спожиті комунальні послуги.

В Україні перевірка лічильників є обов'язковою процедурою, яку потрібно проходити кожні чотири роки. Ігнорування цієї перевірки може призвести до значного збільшення рахунків за комунальні послуги. Жителі тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій мають право на відтермінування перевірки до трьох або шести місяців після завершення воєнного стану, відповідно.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2023 року № 440.

Згідно з українським законодавством, перевірка лічильників є обов'язковою і критично важливою для забезпечення точності нарахувань за спожиті комунальні послуги.

Процедура перевірки лічильників включає перевірку точності роботи приладів обліку для газу, води та електроенергії. Мета цієї процедури — підтвердити правильність вимірювань і відповідність лічильників встановленим стандартам. В Україні обов'язкова перевірка лічильників повинна проводитися кожні чотири роки і передбачає такі етапи:

Вибір організації: Споживачі повинні обрати акредитовану організацію, уповноважену на проведення перевірки лічильників. Замовлення послуги: Після вибору організації необхідно замовити послугу. Це може бути як державна, так і приватна компанія, яка спеціалізується на таких перевірках. Оплата послуг: Вартість перевірки лічильника сплачує споживач. Ціна може змінюватися в залежності від типу лічильника та компанії, що надає послугу. Проведення перевірки: Спеціалісти проводять перевірку точності роботи лічильника і видають акт, що підтверджує відповідність приладу стандартам.

На період воєнного стану деякі категорії громадян звільнені від обов'язкової перевірки лічильників. Зокрема:

Жителі тимчасово окупованих територій : цим особам надано три місяці після завершення воєнного стану для проходження перевірки лічильників.

: цим особам надано три місяці після завершення воєнного стану для проходження перевірки лічильників. Жителі зон активних бойових дій: для цієї категорії громадян термін для перевірки лічильників складає шість місяців після закінчення воєнного стану.

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