Согласно украинскому законодательству, проверка счетчиков обязательна и критически важна для обеспечения точности начислений за потребленные коммунальные услуги.

В Украине проверка счетчиков является обязательной процедурой, которую следует проходить каждые четыре года. Игнорирование этой проверки может привести к значительному увеличению счетов за коммунальные услуги. Жители временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий имеют право на отсрочку проверки до трех или шести месяцев после завершения военного положения соответственно.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 7 апреля 2023 г. № 440.

Согласно украинскому законодательству, проверка счетчиков обязательна и критически важна для обеспечения точности начислений за потребленные коммунальные услуги.

Процедура проверки счетчиков включает в себя проверку точности работы приборов учета для газа, воды и электроэнергии. Цель этой процедуры – подтвердить правильность измерений и соответствие счетчиков установленным стандартам. В Украине обязательная проверка счетчиков должна проводиться каждые четыре года и предусматривает следующие этапы:

Выбор организации : Потребители должны выбрать аккредитованную организацию, уполномоченную на проведение проверки счетчиков. Заказ услуги После выбора организации необходимо заказать услугу. Это может быть как государственная, так и частная компания, специализирующаяся на таких проверках. Оплата услуг : Стоимость проверки счетчика оплачивает потребитель. Цена может изменяться в зависимости от типа счетчика и предоставляющей услуги компании. Проведение проверки : Специалисты производят проверку точности работы счетчика и выдают акт, подтверждающий соответствие прибора стандартам.

В период военного положения некоторые категории граждан освобождены от обязательной проверки счетчиков. В частности:

Жители временно оккупированных территорий : этим лицам предоставлено три месяца после завершения военного положения для прохождения проверки счетчиков.

: этим лицам предоставлено три месяца после завершения военного положения для прохождения проверки счетчиков. Жители зон активных боевых действий : для этой категории граждан срок проверки счетчиков составляет шесть месяцев после окончания военного положения.

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