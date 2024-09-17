До "ПриватБанку" звернувся українець, у якого із зарплатної та кредитної карток без жодних сповіщень та підтверджень списали гроші.

Клієнти"ПриватБанку" скаржаться на випадки, коли з їхніх карток зникають значні суми грошей - клієнт розповів, що з його картки без жодних попереджень чи підтверджень були зняті 50 тисяч гривень.

Цю скаргу було опубліковано на порталі "Мінфін", де користувачі можуть залишати відгуки про роботу фінансових установ.

Один з клієнтів "ПриватБанку" висловив своє здивування через те, що служба безпеки банку не лише не заблокувала підозрілу транзакцію, а й зовсім не відреагувала на неї.

"Питання, до працівників банку: чому служба безпеки банку, пропустила цю процедуру, чому не було сповіщення, про транзакції, і як невідомі персони змогли скористатися коштами обох карток?" — написав клієнт "ПриватБанку".

Фахівці "ПриватБанку" зазначають, що шахраї стають дедалі більш винахідливими і можуть отримувати інформацію про картки не безпосередньо, а через складніші схеми. У зв’язку з цим, клієнтам рекомендується бути особливо уважними і ретельно дотримуватись правил безпеки при використанні платіжних карток.

"Оплата в інтернеті можлива за умови володіння даними картки, як то СVV код і термін дії разом з номером картки. Таку інформацію шахраї могли отримати не тільки з необережності, а й більш витонченими методами (наприклад, камери спостереження на касах магазину і недобросовісні охоронці, ненадійні сайти тощо)", — йдеться у повідомленні "ПриватБанку".

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