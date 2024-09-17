В "ПриватБанк" обратился украинец, у которого с зарплатной и кредитной карт без уведомлений и подтверждений списали деньги.

Клиенты "ПриватБанка" жалуются на случаи, когда с их карт исчезают значительные суммы денег, как личных, так и кредитных - клиент рассказал, что с его карты без предупреждений были сняты 50 тысяч гривен.

Эта жалоба была опубликована на портале "Минфин", где пользователи могут оставлять отзывы о работе финансовых учреждений.

Один из клиентов "ПриватБанка" выразил свое удивление из-за того, что служба безопасности банка не только не заблокировала подозрительную транзакцию, но и вовсе не отреагировала на нее.

"Вопрос, к работникам банка: почему служба безопасности банка, пропустила эту процедуру, почему не было уведомления, о транзакциях, и как неизвестные персоны смогли воспользоваться средствами обеих карт?" - написал клиент "ПриватБанка".

Специалисты "ПриватБанка" отмечают, что мошенники становятся все более изобретательными и могут получать информацию о картах не непосредственно, а из-за более сложных схем. В связи с этим клиентам рекомендуется быть особенно внимательными и тщательно соблюдать правила безопасности при использовании платежных карт.

"Оплата в интернете возможна при условии владения данными карты, как то СVV код и срок действия вместе с номером карты. Такую информацию мошенники могли получить не только по неосторожности, но и более изощренными методами (например, камеры наблюдения на кассах магазина и недобросовестные охранники, ненадежные сайты и тому подобное", — говорится в сообщении "ПриватБанка".

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