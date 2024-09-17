У супермаркетах та інших закладах торгівлі можуть обважувати своїх покупців та відмовлятись приймати певні купюри.

Касири в супермаркетах мають право відмовлятися приймати певні купюри чи монети, посилаючись на відсутність можливості дати решту - однак така практика є порушенням законодавства.

Про це повідомили експерти "Захисту прав споживачів".

Експерти пояснюють, що в ситуації, коли касири відмовляються приймати певні купюри чи монети, покупцям слід скаржитися адміністрації супермаркету. Касири зобов’язані приймати банкноти та монети всіх номіналів.

Більше того, обов'язком касирів є забезпечення наявності достатньої кількості грошей для видачі решти.

"Проблема з нестачею решти не повинна лягати на покупця, а є обов'язком касира. Якщо касир продовжує наполягати на цьому, зверніться до керівництва магазину і повідомте, що касир перекладає свої обов’язки на вас", — пояснили експерти.

Також важливо зазначити, що вимога до покупця обмінювати великі суми або обмінювати гроші в іншому місці є порушенням правил і є неприйнятним перекладанням обов’язків на покупця.

У супермаркетах та інших торгових закладах можливе обважування покупців за допомогою ваг, які не пройшли повірку. Це є порушенням прав споживача, і в таких випадках покупці мають право звертатися зі скаргами до Держпродспоживслужби або до суду.

"При купівлі товарів, які підлягають зважуванню, перевіряйте, чи мають ваги повірочне тавро. Якщо його немає, покупець має право вимагати у продавця документи, що підтверджують проходження періодичної повірки цих вимірювальних засобів," — пояснюють експерти.

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