В супермаркетах и ​​других торговых заведениях могут обвешивать своих покупателей и отказываться принимать определенные купюры.

Кассиры в супермаркетах имеют право отказываться принимать определенные купюры или монеты, ссылаясь на отсутствие возможности дать сдачу - однако такая практика является нарушением законодательства.

Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей".

Эксперты объясняют, что в ситуации, когда кассиры отказываются принимать определенные купюры или монеты, покупателям следует жаловаться администрации супермаркета. Кассиры должны принимать банкноты и монеты всех номиналов.

Более того, обязанностью кассиров является обеспечение наличия достаточного количества денег для выдачи сдачи.

"Проблема с нехваткой остальных не должна ложиться на покупателя, а является обязанностью кассира. Если кассир продолжает настаивать на этом, обратитесь к руководству магазина и сообщите, что кассир перекладывает свои обязанности на вас", - объяснили эксперты.

Также важно отметить, что требование к покупателю обменивать большие суммы или обменивать деньги в другом месте является нарушением правил и является неприемлемым переводом обязанностей покупателя.

В супермаркетах и ​​других торговых заведениях возможно обвес покупателей с помощью весов, не прошедших поверку. Это нарушение прав потребителя, и в таких случаях покупатели имеют право обращаться с жалобами в Госпродпотребслужбу или в суд.

"При покупке подлежащих взвешиванию товаров проверяйте, имеют ли весы поверочное клеймо. Если его нет, покупатель имеет право требовать у продавца документы, подтверждающие прохождение периодической поверки этих измерительных средств," — объясняют эксперты.

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