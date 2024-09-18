Дізнайтеся про менш відомі, але важливі пільги для пенсіонерів, включаючи безкоштовний транспорт, знижені юридичні послуги і звільнення від земельного податку.

Багато українських пенсіонерів мають право на пільги за віком, але не всі знають про доступні безкоштовні послуги та привілеї.

Про це інформують у ДПС.

Які пільги доступні для пенсіонерів?

По-перше, пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті, за винятком таксі. Вони також можуть користуватися безкоштовними послугами приміського залізничного транспорту.

Менш відома, але важлива пільга – це безкоштовні або значно знижені юридичні послуги. Це включає професійні консультації, захист прав і інтересів, а також представництво інтересів у різних юридичних питаннях.

Окрім цього, пенсіонери звільнені від сплати земельного податку за наявності земельних ділянок, які не перевищують наступних розмірів:

до 0,01 гектара – для індивідуальних гаражів;

до 2 гектарів – для особистого сільського господарства;

до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;

до 0,12 гектара – для садівництва;

до 0,25 гектара – для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд у селах;

до 0,15 гектара – для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд у селищах міського типу;

до 0,10 гектара – для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд у містах.

Не забувайте, що пенсіонери, як і всі громадяни України, можуть отримати субсидії. Також жителі сіл, які працювали на певних посадах, можуть не сплачувати комунальні послуги.

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