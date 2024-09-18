Багато українських пенсіонерів мають право на пільги за віком, але не всі знають про доступні безкоштовні послуги та привілеї.
Про це інформують у ДПС.
Які пільги доступні для пенсіонерів?
По-перше, пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті, за винятком таксі. Вони також можуть користуватися безкоштовними послугами приміського залізничного транспорту.
Менш відома, але важлива пільга – це безкоштовні або значно знижені юридичні послуги. Це включає професійні консультації, захист прав і інтересів, а також представництво інтересів у різних юридичних питаннях.
Окрім цього, пенсіонери звільнені від сплати земельного податку за наявності земельних ділянок, які не перевищують наступних розмірів:
- до 0,01 гектара – для індивідуальних гаражів;
- до 2 гектарів – для особистого сільського господарства;
- до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;
- до 0,12 гектара – для садівництва;
- до 0,25 гектара – для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд у селах;
- до 0,15 гектара – для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд у селищах міського типу;
- до 0,10 гектара – для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд у містах.
Не забувайте, що пенсіонери, як і всі громадяни України, можуть отримати субсидії. Також жителі сіл, які працювали на певних посадах, можуть не сплачувати комунальні послуги.
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