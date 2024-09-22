Працюючим пенсіонерам не потрібно подавати заяви для перерахунку, адже все відбувається автоматично.

В Україні щороку проводиться індексація пенсій, і навіть ті, хто продовжує працювати після виходу на пенсію, отримують підвищені виплати.

Про це повідомили в Кабінеті Міністрів.

Останнє підвищення відбулося з 1 квітня 2024 року, і вже з червня пенсіонери, які працюють, отримують збільшені суми.

Хто з працюючих пенсіонерів отримує індексацію

Підвищення пенсій відбувається за умови, що на 1 березня у людини є 24 місяці страхового стажу з моменту початку роботи, або якщо минуло два роки після призначення пенсії чи останнього її перерахунку. Для тих, хто має 24 місяці стажу, індексація враховує такі чинники:

наявний страховий стаж;

заробітну плату, з якої раніше обчислювали пенсію. Водночас за бажанням можна врахувати поточну зарплату.

Якщо стажу менше 24 місяців, але після останнього перерахунку пройшло два роки, то індексація здійснюється тільки на основі наявного стажу, без можливості зміни зарплати для розрахунку.

Як зазначено на сайті, працюючим пенсіонерам не потрібно подавати заяви для перерахунку – все відбувається автоматично.

Дату наступної індексації для працюючих пенсіонерів поки що не оголошено.

Раніше Politeka також писала про те, що пенсійні виплати українців можуть бути тимчасово припинені або повністю скасовані для деяких українських пенсіонерів вже восени, але є можливість уникнути цього.

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